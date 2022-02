El Shaarawy out due settimane, Roma-Verona quasi sold out. Cassano boccia Mou

Il Faraone salterà Hellas e Spezia. Domenica mancheranno anche Mancini per squalifica e Veloso per infortunio. Molte personalità si sono espresse sul momento dei giallorossi. Dall'Inghilterra arriva la notizia di un interesse dei Friedkin per CR7

Redazione

Mercato Roma, la rivoluzione passa da Mourinho. Dall'Inghilterra: interesse della Roma per Ronaldo

La Roma nel mercato estivo dovrà effettuare una vera e propria rivoluzione per consegnare a Mourinho una squadra degna del suo nome. Lo Special One è ovviamente al centro del progetto e tutto l'ambiente giallorosso spera che si possa ripetere l'impresa realizzata al Chelsea dove smantellò la squadra per poi vincere la Premier pochi anni più tardi. Dall'Inghilterra arriva la notizia di un Ronaldo talmente scontento da pensare a un abbandono dello United. Il Sun ha inserito tra le papabili destinazioni anche la Roma. L'operazione però sembra fantamercato per le ambizioni del portoghese ma soprattutto per le cifre elevate.

Simone Candela