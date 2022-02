Roma Femminile, Haug: “La Roma è un club importante e ambizioso”

Le parole dell'attaccante: "Direi che sono forte fisicamente, abile in area di rigore e brava a vedere la porta"

L'arrivo? "Ho sentito che era il momento giusto. Quando ho saputo che la Roma era interessata a me, ho subito pensato che fosse un'opportunità da cogliere. La Roma è un club importante e ambizioso e non vedo l'ora di farne parte".

Hai parlato con la tua ex compagna Haavi? "Prima di scegliere, non ho parlato con lei ma il fatto che anche lei sia qui dà valore alla mia scelta. Sono contenta di poter giocare di nuovo con lei".

Che ne pensi del calcio italiano?"Non ho visto molte aprtite a dire il vero, ma ho l'impressione che sia un campionato molto tecnico dove si gioca a ritmi elevati e dove ci sono giocatrici di grande qualità. Non vedo l'ora di poter scendere in campo".