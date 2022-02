Giudice sportivo, una giornata di squalifica per Mancini

Contro il Verona Mourinho dovrà valutare il ritorno della difesa a 4, mancherà anche Ibanez per infortunio

Terminata la 25esima giornata, la Lega Serie A ha comunicato i provvedimenti del giudice sportivo. Gianluca Mancini sarà squalificato per il match di sabato contro il Verona a causa della decima sanzione in stagione. Messa a referto anche l’ammonizione per Kumbulla. Per il centrale albanese si tratta della terza sanzione. Nessun squalificato per i gialloblu. Contro il Verona Mourinho dovrà valutare il ritorno della difesa a 4, mancherà anche Ibanez per infortunio.