Primavera, De Rossi: “Calendario fitto, penso più sul recupero che alla tattica”

Le parole del tecnico: "Il Sassuolo ha grandi individualità soprattutto a livello offensivo. Noi abbiamo concesso un po’ troppo a livello difensivo, ultimamente"

Dopo il pareggio con il Torino , la Roma Primavera di Alberto De Rossi affronterà domani il Sassuolo. Il tecnico ha parlato di una sfida da non sottovalutare ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta la squadra? Allenamenti veri o propri in questo periodo non ne facciamo, si tratta più di un accompagnamento dei ragazzi alla gara successiva. Pensiamo più al recupero fisico che alla parte tattica.