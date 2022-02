La rivoluzione passa da Mourinho, al Chelsea la ricostruzione portò allo scudetto 

In Inghilterra nella sua seconda avventura con i Blues il tecnico portoghese cambiò quasi metà squadra e conquistò il titolo

Nonostante i tanti problemi e i passi indietro rispetto allo scorso anno a Roma i tifosi sono tutti dalla parte dello Special One. “Con Mourinho fino all’inferno” recitava uno striscione fuori Trigoria qualche settimana fa. Una differenza netta con il passato, adesso i calciatori sono sul banco degli imputati e tutti sperano in un cambio drastico degli elementi in rosa per tornare a vincere. Serve un miracolo “Special” e Mourinho negli anni ha dimostrato di poter fare tutto. Nella sua seconda avventura al Chelsea il tecnico portoghese ha tagliato una buona parte della rosa. Nella stagione 2012-2013 i Blues hanno concluso il campionato al terzo posto a 14 lunghezze dal Manchester United. Una vera e propria rivoluzione ha portato la squadra londinese a vincere il titolo dopo due anni, con acquisti indovinati e cessioni che hanno ammortizzato in maniera eccellente le spese effettuate. Infatti nella sessione estiva le big del calcio inglese spesero più di tutti e incassarono pochissimo. Giocatori del calibro di Juan Mata e David Luiz lasciarono il club e arrivarono quasi esclusivamente calciatori richiesti dal tecnico come Willian, Diego Costa e Matic. Dare carta bianca a Mourinho, ad oggi sembra essere la scelta più opportuna per tornare a competere almeno per le prime 4 posizioni.