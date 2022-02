Verona, Veloso out con la Roma: lesione al soleo, starà fuori un mese

Il centrocampista portoghese salterà la sfida di sabato per un infortunio muscolare

La Roma ospiterà sabato l'Hellas Verona di Tudor, reduce dal poker inflitto all'Udinese e a soli 4 punti dai giallorossi. I veneti dovranno però fare a meno di uno dei loro leader: come riporta 'hellas1903.it', infatti, Miguel Veloso ha riportato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Il portoghese non è stato convocato per la sfida con i friulani e gli esami strumentali hanno spiegato il motivo. Per il centrocampista del Verona uno stop che dovrebbe arrivare a un mese, facendogli saltare le partite con Roma, Venezia, Fiorentina e Napoli.