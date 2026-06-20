In quella che è stata una nottata dolce-amara per il Mondiale romanista, c'è una stella che ha continuato a brillare più di tutte sotto il cielo americano. È quella di Neil El Aynaoui, che continua a convincere tutti al Mondiale con il suo Marocco. Nella vittoria per 1-0 contro la Scozia, che ha consentito ai nordafricani di balzare al secondo posto del gruppo C alle spalle ma a pari punti con il Brasile (4), il centrocampista della Roma è stato assoluto protagonista. Da provvidenziali recuperi difensivi a interessanti conclusioni e passaggi in zona offensiva, passando per una lotta da gladiatore con il 'napoletano' McTominay e per l'ottima sintonia con Bouaddi.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Un'altra prestazione difficile da ignorare: domina il centrocampo

Non c'è solo il

fenomeno Bouaddi e la

sua crescita meteor

ica: Saibari, El Khannouss o El

Aynaoui stanno già

dimostrando che la nuova generazione marocchina

arriva

carica

di talento

Il suo valore, soprattutto con la maglia del Marocco, non è mai stato in discussione. Se già contro il Brasile, all'esordio nel Mondiale americano, erano arrivati, contro la Scozia è stato il. Al Boston Stadium di Foxborough, e i dati SofaScore lo confermano. Una prestazione totale, onnipresente in tutte le zone del campo, con 98 tocchi e una. Praticamente la perfezione, o quella cosa che più ci si avvicina. Ma non solo:e una grande chance creata,. Sono infatti 6 i duelli e 4 i contrasti vinti, sintomo di un'aggressività a tutto campo che ha dato stabilità e carisma al Marocco del Ct. E sui social i tifosi sono pazzi per El Aynaoui: ". Raccoglie le palle vaganti, domina i contrasti, tempifica bene i suoi interventi e porta un vero controllo nella gestione del possesso", commenta un utente. "", sottolinea un altro.

Heat-Map Sofascore

Dalla lotta da gladiatore con McTominay all'intesa con Bouaddi

Caricamento post Instagram...

What a game for Morocco's Neil El Aynaoui 😅



Took a nasty knee from Scott McTominay in the first half that left him bleeding and playing on with a tissue in his mouth.



Then had his shirt torn in the second half during a corner 😮‍💨 pic.twitter.com/sKJjMZL9vQ — World Sport (@_worldnexod) June 20, 2026

Oltre alle giocate e a un carisma fuori dal comune, El Aynaoui si è preso la copertina del match per quanto accaduto al 36' del primo tempo.che, a centrocampo, prova a dribblare il centrocampista del Marocco.per contrastare l'avversario, di Nazionale e di campionato,e a riconsegnare il possesso ai suoi compagni. Dopo qualche secondo a terra, El Aynaoui è costretto ad abbandonare momentaneamente il rettangolo verde a causa del. Nel secondo tempo, poi, un'altra lotta, questa volta in area in occasione di un calcio d'angolo. Il risultato?e richiamo da parte dell'arbitro. Impossibile ignorare anche, talento 18enne dele della nazionale marocchina e. Un'intesa che permette a Neil di essere totalmente libero di agire e di muoversi in mediana, facendo forza su. A fine partita, poi, ilcon papà, presente in tribuna a Boston. El Aynaoui tornerà in campo il 25 giugno contro, nell'ultimo match del girone per sigillare l'accesso ai sedicesimi.