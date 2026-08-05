Newport in archivio, la Roma prosegue la preparazione estiva - la seconda tappa dopo quella a Trigoria - in vista dell'esordio in campionato previsto tra venti giorni all'Olimpico contro la Fiorentina. La squadra di Gian Piero Gasperini intanto mette nel mirino la prossima uscita, ovvero quella di sabato contro il Brighton. La Roma - nello specifico i giocatori che ieri non hanno giocato dal primo minuto - scende in campo nell'allenamento aperto alla stampa partendo con un esercizio di riscaldamento per poi proseguire con un lavoro sulla forza e sprint con sovraccarico per sviluppare le capacità di accelerazione. Dopo qualche minuto arriva anche Donyell Malen, che ieri ha saltato il match per un attacco febbrile. Ad osservare c'è anche il vicepresidente Ryan Friedkin, insieme al nuovo Ceo Galantic, presente anche ieri per l'amichevole con il Newport. Assistono alla seduta anche un alcuni tifosi giallorossi (che alloggiano nel resort), con l'assenso di Gasperini, con tanto di stendardi al seguito.