Individuato il possibile sostituto di Konè: è il nazionale marocchino inspiegabilmente snobbato da Massara l’estate scorsa
Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli
Tanti, forse troppi, lo hanno scoperto solo nell’ultimo weekend, in campo nel New Jersey con la maglia del Marocco, prima avversaria del Brasile di Ancelotti. I tifosi della Roma non hanno invece potuto fare a meno di seguirlo, curiosi di vedere il debutto del giallorosso El Aynaoui nel mondiale. Lo sguardo, e a lungo, è finito su Bouaddi, centrocampista straripante contro la Seleçao.
Bouaddi, l'uomo giusto per il calciomercato della RomaFrancese di nascita - è di Senlis, cittadina che ospitò l’Italia di Maldini per il ritiro nel mondiale 1998 - ecco che il paragone, nonostante sia solo diciottenne, è stato subito ingombrante: agli esperti di Ligue 1 ricorda (è il giocatore più giovane ad aver esordito in una competizione europea: 16 anni e 3 giorni in Conference League) Viera. In effetti il ragazzino è già svezzato: è il giocatore più giovane ad aver esordito in una competizione europea: 16 anni e 3 giorni in Conference League. E in quel ruolo, fa la differenza. Ha qualità, personalità e come rubapalloni quasi esagera. Studia fisica e matematica all’Università, la curiosità è che nella sua carriera manca ancora il gol con il suo club (ha fatto centro solo con le nazionali giovanili francesi, Under 16 e 21).
Il sostituto perfetto di KonéLa Roma, almeno quella del nuovo corso con D’Amico chiamato a seguire le indicazioni di Gasperini, si è mossa già da tempo sul giocatore, ritenuto l’interprete ideale per la sostituzione di Koné che è nella lista dei possibili partenti. Prima della fine del campionato il contatto con il Lille. Che ha fissato il prezzo: 60 milioni. Cifra al momento ritenuta fuori budget dal club giallorosso, pronto a investire anche 45 milioni. Valore che prenderà quota se Ayyoub continuerà a stupire nel mondiale. Gian Piero, però, non si è arreso. E, visto Bouaddi contro il Brasile, ha subito riproposto la sua candidatura per dargli una maglia in giallorossa. Ipotesi, al momento, difficilissima. Il giocatore ha già ricevuto offerte dalle big della Premier League ed è l tempo stesso sicuro di giocare comunque in Champions.
Quando Massara avrebbe potuto portarlo alla RomaProbabilmente la Roma si è mossa tardi. Bouaddi ha giocato il 2 ottobre all’Olimpico contro la Roma in Europa League. E’ stato, basta vedere i giudizi dei media, tra i migliori in campo. Lo ha quindi valutato da vicino Gasperini e soprattutto la dirigenza giallorossa. Adesso, però, c’è da chiedersi come mai a Massara, esperto di calcio francese, sia sfuggito questo talento. Sia da ds romanista, quando la stagione scorsa dalla Ligue 1 ha portato a Trigoria prima El Aynaouyi e a seguire, durante il mercato di gennaio, anche Vaz. Classe 2007 come Ayyoub. Che, titolare da due anni, la stagione precedente - quando ha avuto spazio pure in Champions - proprio non deve essere piaciuto all’ex ds giallorosso, all’epoca al Rennes. Incredibile, ma vero. Massara ci avrebbe provato, sempre cedendo Koné, ma già un anno fa gli chiesero 40 milioni. Investimento in quel momento impossibile.
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