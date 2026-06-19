Tanti, forse troppi, lo hanno scoperto solo nell’ultimo weekend, in campo nel New Jersey con la maglia del Marocco, prima avversaria del Brasile di Ancelotti. I tifosi della Roma non hanno invece potuto fare a meno di seguirlo, curiosi di vedere il debutto del giallorosso El Aynaoui nel mondiale. Lo sguardo, e a lungo, è finito su Bouaddi, centrocampista straripante contro la Seleçao.

Bouaddi, l'uomo giusto per il calciomercato della Roma

Il sostituto perfetto di Koné

Quando Massara avrebbe potuto portarlo alla Roma