Gasperini è pronto ad abbracciare il terzino destro. La Roma, infatti, è a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Come riportano Sky Sport e l'esperto di mercato Fabrizio Romano è stato trovato l'accordo tra i due club per la cifre di 13 milioni più 4 di bonus,. Restano da definire i dettagli contrattuali con Molina che ha già dato gradimento alla destinazione, poi l'accordo sarà completo. Si lavora a uno stipendio da 2,8 milioni, lo stesso percepito dall'argentino a Madrid ma con una durata di anni superiore. Se non ci saranno intoppi (visti i precedenti, meglio ribadirlo) Molina diventerà un giocatore della Roma tra oggi e domani. Il terzino, finalista al Mondiale, sarà in vacanza fino al 10 agosto quindi dovrebbe aggregarsi al gruppo direttamente a Trigoria a meno che non decida di tagliarsi qualche giorno di ferie.