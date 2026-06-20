Un grande sorriso e una grande delusione. Si può riassumere così la nottata dei Mondiali a tinte giallorosse. Festa per il Marocco, che batte 1-0 la Scozia grazie al gol in avvio del solito Saibari e balza in vetta al gruppo C con 4 punti dopo due partite. Gli stessi del Brasile, che poco dopo ha superato 3-0 Haiti. Mai sostituto El Aynaoui, rimasto in campo 90' al fianco di Bouaddi nella mediana dei nordafricani. Altra buona prestazione per il centrocampista della Roma tra provvidenziali recuperi difensivi e interessanti conclusioni da fuori. Nel corso del match poi, al 36' del primo tempo, El Aynaoui è stato protagonista di uno scontro con McTominay: dopo essere rimasto a terra, il centrocampista marocchino ha sanguinato dalla bocca ma è stato in grado di proseguire.

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Grandissima delusione invece per la Turchia di Celik (rimasto in panchina questa notte), guidata dall'ex giallorosso Montella. I turchi, dopo aver perso 2-0 all'esordio contro l'Australia, steccano anche con Paraguay: vittoria per 1-0 dei sudamericani grazie al gol dopo 2' di Galarza e nonostante un secondo tempo giocato in 10 uomini per l'espulsione di Almiron nel recupero del primo tempo (reo di aver parlato con Muldur con le mani davanti alla bocca, dopo check al Var). La Turchia, dopo questi due pesanti ko, ha dovuto quindi salutare definitivamente il Mondiale 2026.