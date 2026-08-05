Santiago Castro è pronto a prendersi la Roma. È stato il primo acquisto dell’estate giallorossa su richiesta di Gasperini che lo avrebbe voluto già ai tempi dell’Atalanta. L’argentino in questi primi giorni è sotto lo sguardo attento del tecnico che vuole da lui gli stessi movimenti di Malen. Prima dell’amichevole col Cardiff c’è stato un lungo colloquio col match analyst giallorosso, ieri contro il Newport ci ha pensato lo stesso Gasp a dargli le giuste indicazioni. Nel momento del cooling break gli ha spiegato quello che vuole da lui. Quando riceve il pallone non deve mettersi totalmente spalle alla porta ma in diagonale per scaricare il pallone ed essere pronto ad andare in profondità. Un movimento che il centravanti olandese conosce alla perfezione e che fa benissimo.

Nel secondo tempo del test di ieri ci è riuscito più volte e si è preso gli applausi del mister. Ci sarà il tempo per assimilare tutti gli automatismi, ma nel frattempo la sua condizione migliora. Si è sbloccato contro il Newport è l’obiettivo è quello di segnare più gol possibili. Il titolare rimane Malen (oggi parzialmente in gruppo), Gasp ha detto che difficilmente giocheranno insieme, ma non è una soluzione da escludere durante la stagione che sarà ricca di partite.

Mercato: arriva Molina

Oggi la squadra si è allenata a Hensol sotto gli occhi di Ryan Friedkin. Sessione pomeridiana per chi ieri non è sceso in campo dal primo minuto. Non c’è in Galles D’Amico che è al lavoro per chiudere le trattative. Ai dettagli l'affare Molina, all’Atletico Madrid andranno 13 milioni di euro più 4 di bonus mentre per il giocatore pronto un quadriennale da 2,5 all’anno. Sulla sinistra l’obiettivo rimane Cacciamani mentre in attacco è lotta a due tra Nusa e Fofana.