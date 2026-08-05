Tutto fatto per la cessione di Angeliño al Deportivo la Coruña. Lo spagnolo ha superato le visite mediche e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Ora i giallorossi andranno a caccia di un nuovo esterno sinistro: sul taccuino di D'Amico c'è Alessio Cacciamani del Torino. Continuano i contatti tra le parti, i granata chiedono 15 milioni più bonus e non vorrebbero abbassare le pretese. Arriva anche il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!". Via libera per l'addio di Kumbulla che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Rayo Vallecano. Domani le visite mediche.