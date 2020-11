Dzeko scalda i motori: il tampone è negativo. In gruppo Smalling, Mkhitaryan verso il rinnovo

Roma promossa in blocco dopo la bella vittoria contro il Parma. Un 3-0 che dimostra il dominio della squadra di Fonseca, ancora imbattuta in questa stagione. Uno score che, oltre a far volare i giallorossi in classifica, permette anche a Dan Friedkin di diventare il presidente con il miglior esordio nella storia della Roma. I tifosi si gustano le giocate in campo di Mkhitaryan e compagni, sugli spalti invece hanno colto con sorpresa e felicità il vecchio stemma stampato sulle mascherine di Dan e Ryan e che sarà utilizzato per il merchandising.

Dzeko esulta: tampone negativo e idoneità. Smalling in gruppo, Mkhitaryan può rinnovare

Tornando al campo, oggi la Roma ha ripreso gli allenamenti con il consueto scarico – Ibanez e Mancini compresi – ritrovando anche Smalling in gruppo dopo il forfait col Parma. Gli uomini di Fonseca hanno messo ora nel mirino la partita di Cluj, con la bella notizia del ritorno di Edin Dzeko che oggi si è sottoposto al tampone: l’esito è tornato finalmente negativo. Il bosniaco ha esultato sui social e ha poi svolto le visite di idoneità come da protocollo, lasciando incertezza sulla sua presenza in Romania. Difficile che l’allenatore portoghese rinunci a un Mkhitaryan in questo stato di grazia. Non solo, perché i giallorossi stanno già lavorando al rinnovo dell’armeno fino al 2022, anche già prima di Natale, con l’attuale accordo che scade a giugno 2021. Intanto la Roma ha già piazzato un altro prolungamento: il giovane classe 2002 Tommaso Milanese ha firmato fino al 2024.

Intanto anche la Roma degli eSports è ripartita: nei giorni scorsi c’è stata la presentazione della squadra per l’approdo in Pes e oggi è stata annunciata la partnership con Mkers. Di grande attualità invece la questione Stadio della Roma, con l’area di Tor di Valle che resta sempre più difficile da attuare, anche su consiglio della banca di credito JP Morgan. Le alternative porterebbero al Flaminio e i terreni dei Caltagirone, tra Tor Vergata e Fiumicino. Infine le parole di Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, sul nuovo direttore generale della Roma Tiago Pinto: “Mi ci rivedo, gli piace girare, conoscere e vedere i calciatori dal vivo. Fonseca? È veramente bravo, quello dei giallorossi è un lavoro suo, in tanti lo hanno copiato”.