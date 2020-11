Roma, Milanese rinnova fino al 2024: “Onorato di proseguire qui” – FOTO

Continua il filotto di giovani rinnovi in casa giallorossa. Come anticipato nei giorni scorsi, la Roma ha infatti comunicato il prolungamento del contratto di Tommaso Milanese fino al 2024, un accordo che si unisce a quelli dei vai Zalewski, Ciervo, Ndiaye e Providence. Questa la nota ufficiale del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Tommaso Milanese ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Galatina (LE) il 31 luglio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 3 reti nel campionato Primavera, oltre ad aver esordito in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Cluj all’Olimpico“. Milanese, proveniente dalla scuola calcio di Fabrizio Miccoli, ha anche già trovato l’esordio con la prima squadra, nel match casalingo con il Cluj fornendo anche un assist a Pedro per la rete dello spagnolo.

Il giovane centrocampista giallorosso ha suggellato l’accordo pubblicando un post sul suo profilo Instagram e allegandovi un messaggio: “Orgoglioso e onorato di proseguire il mio percorso con l’ AS ROMA. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, al mio agente Marco Baschirotto e a tutte le persone che ci sono sempre. Forza Roma!”.