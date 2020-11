Roma-Parma, le pagelle dei quotidiani: Karsdorp e Villar da 7, Cristante ok in difesa

La Roma vince e convince. Contro il Parma finisce 3-0 grazie a un primo tempo super e coi gol di Mkhitaryan e Borja Mayoral. Tra i giallorossi tutti promossi: in difesa ok Cristante da centrale e Mancini-Ibanez (che poi si fermano per problemi muscolari), in mezzo Veretout fa a sportellate mentre Villar strappa 7 a tutti. Benissimo Karsdorp e Spinazzola sulle fasce (un assist per entrambi) mentre davanti Mkhitaryan e Pedro sono il solito spettacolo. Promosso anche Borja Mayoral, al primo gol in campionato.

Tutte le pagelle dei quotidiani di Roma-Parma

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Bianchi)

Mirante 6; Ibanez 7 (8’ st Juan Jesus 6,5), Cristante 6,5, Mancini 6,5; Karsdorp 7, Villar 7 (35’ st Diawara n.g), Veretout 6,5, Spinazzola 7 (34’ st Bruno Peres n.g.); Pedro 7 (35’ st Pellegrini n.g.), Mkhitaryan 7,5; Borja Mayoral 7 (20’ st Carles Perez n.g.). All. Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6; Ibanez 6,5 (8’ st Juan Jesus 6), Cristante 6,5, Mancini 6,5; Karsdorp 7, Villar 7 (35’ st Diawara n.g), Veretout 6,5, Spinazzola 7,5 (34’ st Bruno Peres n.g.); Pedro 6,5 (35’ st Pellegrini n.g.), Mkhitaryan 8; Borja Mayoral 7,5 (20’ st Carles Perez 6). All. Fonseca 8.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6; Ibanez 7 (8’ st Juan Jesus 6), Cristante 6,5, Mancini 6,5; Karsdorp 7, Villar 7 (35’ st Diawara n.g), Veretout 6,5, Spinazzola 7 (34’ st Bruno Peres n.g.); Pedro 6,5 (35’ st Pellegrini n.g.), Mkhitaryan 8; Borja Mayoral 7,5 (20’ st Carles Perez n.g.). All. Fonseca 8.

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6; Ibanez 6,5 (8’ st Juan Jesus 6), Cristante 6,5, Mancini 7; Karsdorp 7, Villar 7 (35’ st Diawara n.g), Veretout 6, Spinazzola 7 (34’ st Bruno Peres n.g.); Pedro 6,5 (35’ st Pellegrini n.g.), Mkhitaryan 8; Borja Mayoral 7 (20’ st Carles Perez 6). All. Fonseca 7,5.

IN AGGIORNAMENTO