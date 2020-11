Trigoria, ripresa in vista del Cluj: Smalling in gruppo

Neanche il tempo di godersi la vittoria sul Parma che la Roma è già in campo. I giallorossi sono tornati al Fulvio Bernardini alle 11 per il primo allenamento in vista dell’Europa League: giovedì alle 21 il fischio d’inizio in Romania della partita col Cluj. Da valutare le condizioni dei difensori: Mancini e Ibanez hanno accusato un risentimento muscolare, Smalling ha saltato il Parma per i postumi dell’intossicazione alimentare ma oggi ha lavorato in gruppo. Dzeko negativo al tampone.

INDISPONIBILI

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, in dubbio per il Cluj.

Roger Ibanez: risentimento muscolare al flessore, in dubbio per il Cluj.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra è tornata ad allenarsi alle 11. Chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri in campo. Smalling in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Torna la formazione d’Europa. In porta Pau Lopez, in difesa tutto dipenderà dalle condizioni degli infortunati. Potrebbero giocare Smalling, Cristante e Juan Jesus. A centrocampo chance per Bruno Peres e Calafiori con Villar e Diawara in mezzo. Pellegrini e Carles Perez giocheranno alle spalle di Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Perez; Mayoral.