Dzeko, tampone negativo: “Non vedo l’ora di tornare a giocare” – FOTO

Edin Dzeko è tornato, stavolta davvero. Il bosniaco si è sottoposto stamattina all’ultimo tampone che ha dato esito negativo: 18 giorni dopo il primo che ha svelato la positività, può tornare a gioire. Ora le visite mediche di idoneità prima di tornare a disposizione di Paulo Fonseca probabilmente già da domani: “Finalmente negativo – ha scritto sui social -. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma”. Il post è stato invaso di commenti di tifosi che hanno esultato insieme al capitano giallorosso.

In questi giorni ha continuato ad allenarsi in casa e per questo è ipotizzabile che Fonseca per lui abbia in mente un utilizzo come quello di Pellegrini: allenamento in gruppo, convocato e magari solo uno spezzone in Europa League (visto anche l’ottimo momento di Borja Mayoral) per poi essere pronto per il Napoli: la gara con la squadra di Gattuso è in programma domenica sera al San Paolo e la Roma avrà Dzeko al centro dell’attacco.