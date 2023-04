Dybala tiene in ansia la Roma: Feyenoord a rischio. Lussazione alla spalla per Abraham

Day after della sconfitta contro il Feyenoord. Battuti ma non affondati. Perché dalla vasca del de Kuip, Mourinhotorna a casa con la consapevolezza che gli olandesi- al di là del primato in Eredivisie - sono avversari alla portata. Lo Special One è in ansia per le condizioni di Dybale e Abraham usciti malconci dal match europeo. La Joya ha riportato un fastidio all'adduttore destro e le sue condizioni verranno nei prossimi giorni. Al momento non sembra necessaria la risonanza. Domani si saprà di più sul suo recupero in vista dell'Europa League. Se le condizioni di Dybala sembrano non essere critiche, non si può fare lo stesso discorso per Tammy. Per l'attaccante inglese è stata confermata la lussazione alla spalla destra ma restano ancora da capire i tempi di recupero e l'eventuale terapia conservativa visto che non è prevista alcuna operazione.