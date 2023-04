Roma, infortunio Dybala: nel pomeriggio gli esami. Le sue condizioni

La scena di Dybala quasi in lacrime sulla panchina del de Kuip non ha fatto dormire serenamente tifosi e Mourinho. La Joya ha riportato un fastidio all'adduttore destro e le sue condizioni verranno valutate nel pomeriggio. Farà la eco, ma al momento non sembra necessaria anche la risonanza. Le prime sensazioni sono positive, infatti l'argentino dopo la gara è salito sul pullman sereno e meno preoccupato rispetto a prima. Domenica con l'Udinese non ci sarà e molto probabilmente salterà anche il ritorno con gli olandesi. "Dybala conosce bene il suo corpo", ha detto Mourinho. La speranza è che si sia fermato in tempo, come contro il Salisburgo. È il quarto problema muscolare della sua avventura giallorossa e fino ad ora ha saltato 11 partite. Anche alla Juventus aveva avuto dei problemi all'adduttore destro, ma non gravi. L'obiettivo al momento è quello di giocare contro l'Atalanta lunedì 24 aprile.