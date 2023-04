Aouar, blitz e visite: Pinto lo ha in pugno

La Roma lavora per il futuro ed è vicinissima a bruciare sul tempo tutti i concorrenti interessati a Houssem Aouar, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il centrocampista del Lione è stato nella Capitale lunedì scorso per svolgere alcune visite mediche commissionate dal club. La società ha preferito non confermare i controlli, ma è comunque molto interessata a contrattualizzarlo il prima possibile visto che andrà a parametro zero il prossimo 30 giugno. La scorsa estate, infatti, Tiago Pinto ha cercato di ingaggiarlo sfruttando l'anno di scadenza ma il Lione ha sparato alto chiedendo 15 milioni. A gennaio il dirigente è tornato alla carica, ma le richieste dei francesi continuavano ad essere fuori mercato. A quel punto è cominciato il lavoro con il calciatore che dal 1° gennaio scorso era libero di accordarsi con qualsiasi club. Ancora non ha fatto la sua scelta, ma il fatto che abbia acconsentito di sottoporsi a dei controlli preventivi presso il Campus Bio-Medico di Trigoria rivela la volontà di accettare, o quantomeno valutare seriamente, l'offerta dei giallorossi. Il centrocampista franco-algerino potrebbe firmare un contratto di cinque anni a 2,8 milioni stagione, i controlli sono stati necessari per valutare le sue condizioni fisiche. Negli ultimi mesi ha subito infatti infortuni muscolari e alla caviglia che o hanno costretto a saltare un totale di dieci partite. Nell'ultima stagione in Ligue One il suo rendimento non è stato dei migliori: solo 516 minuti giocati, un gol e un assist. Bottino poco proficuo che ha convinto i francesi a non rinnovargli contratto e perderlo a parametri zero, nonostante l'OM sia stata la squadra in cui è nato e cresciuto calcisticamente.