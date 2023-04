Roma, l’attacco piange: Mourinho in emergenza per l’Udinese. Belotti si gioca il futuro

“Non facciamo gol, e non perché non creiamo occasioni. Non abbiamo Haaland”, con queste parole Mourinho ha descritto la siccità offensiva della Roma. È vero i giallorossi non hanno il cyborg norvegese del Manchester City, ma le punte segnano meno degli attaccanti di squadre che si trovano in fondo alla classifica. Abraham in Serie A ha fatto peggio di Beto, Nzola, Dia, Sanabria e Orsolini. Belotti è ancora fermo a quota 0 in campionato. L'ex Chelsea è secondo per big chance fallite (16) dietro ad Osimhen (18), ma il nigeriano ha fatto 21 gol. L’attacco è in crisi ed è solo il settimo a parimerito con l’Udinese e alle spalle di tutte le big. Sono 39 le reti messe a referto. Un bottino troppo magro per una squadra che ha come obiettivo principale quello di tornare in Champions League. La Roma è terza ma adesso Dybala, l’unico in doppia cifra, dovrà stare fuori per un problema all’adduttore. Oggi svolgerà gli esami strumentali che sveleranno i tempi di recupero. Anche Tammy salterà almeno le prossime due gare e il peso del pacchetto offensivo è sulle spalle di Belotti. Il ‘Gallo’ ha la grande occasione di far ricredere tifosi ma soprattutto Mou e Tiago Pinto. Il suo rinnovo è ancora in bilico e il finale di stagione sarà decisivo.