Mercato, la Roma monitora i parametri zero: occhi puntati su Firmino

L'attaccante in scadenza con il Liverpool piace molto a Mourinho e Pinto che si stanno già muovendo per cercare di portarlo nella Capitale

La scarsa vena realizzativa degli attaccanti, è diventato ormai un fattore nella stagione della Roma e proprio per questo, Tiago Pinto sta iniziando a guardarsi intorno per trovare delle soluzioni. Uno dei nomi preferito dal general manager portoghese, è quello di Roberto Firmino. L'attaccante della nazionale brasiliana ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con il Liverpool, club dal quale si libererà a zero il prossimo giugno. In stagione 32 partite e 11 gol e 5 assist sotto gli ordini di Jurgen Klopp che in conferenza stampa si era detto sorpreso dopo la notizia dell'addio di Bobby Gol: "Sono rimasto sorpreso, ma rispetto pienamente questa decisione. È un giocatore molto speciale".