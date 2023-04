Mercato Roma, l’arrivo di Aouar non esclude Wijnaldum: la situazione

La notizia del possibile arrivo di Aouar ha fatto felici i tifosi della Roma. Il centrocampista ha svolto le visite mediche, ma non è ancora ufficialmente un giocatore giallorosso. Pinto è molto vicino al giocatore e ha giocato d'anticipo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il suo acquisto a parametro zero non esclude la permanenza di Wijnaldum. Gini è un punto di riferimento per Mourinho ed è in corso la trattativa per il suo riscatto con il PSG. L’idea è quella di chiedere uno sconto rispetto ai 9 milioni di euro previsti per il riscatto o rinnovare il prestito per un’altra stagione. Un sacrificio verrà chiesto anche all'ex Liverpool: lo stipendio attuale si aggira intorno ai 7 milioni di euro, la Roma vorrebbe proporre al giocatore di abbassarlo e in più sfrutterebbe anche l'aiuto del Decreto Crescita.