Pellegrini bocciato: l’ultimo capitano out per scelta tecnica è stato Florenzi

Difficile dire quanto sia pesante la fascia da capitano della Roma. Pellegrini sta subendo sulla sua pelle la responsabilità di essere l'erede di due colonne giallorosse: Totti e De Rossi. La stagione passata aveva illuso, mentre quella attuale sta facendo dubitare chiunque delle sue qualità. Zero gol su azione e un calo di prestazioni che fanno preoccupare tifosi e Mourinho. Lo Special One ieri lo ha sostituito per "scelta tecnica". Gli era successo con Fonseca nel 2020, ma è la prima volta che capita da quando José siede sulla panchina giallorossa. L'anno scorso ne voleva tre, ad oggi basterebbe anche 'solo' il Lorenzo che ha portato la Roma ad alzare al cielo la Conference. L'ultimo capitano fatto fuori per scelta tecnica è stato Florenzi nel 2018. Alessandro al 45' è stato richiamato in panchina da Di Francesco per far spazio a Kluivert nella sfida persa 1-0 contro la Juventus.