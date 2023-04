Roma ko e Dybala si ferma

Una parabola sbilenca di Wieffer ad inizio ripresa condanna la Roma contro il Feyenoord nell'andata dei quarti di Europa League, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Battuti ma non affondati. Perché dalla vasca del de Kuip, Mourinho torna a casa con la consapevolezza che gli olandesi- al di là del primato in Eredivisie - sono avversari alla portata. Un palo su rigore, una traversa, un altro paio di pericoli creati sono la fotografia di una partita che la Roma pensava di poter controllare e che invece si è trovata a dover rincorrere. Paradossalmente quindi il pensiero non è tanto dover recuperare un gol ad una squadra che dietro si affida ancora al lentissimo Trauner (sì, lo stesso di Tirana, ricordate la dormita su Zaniolo?) ma con chi dover operare questa rimonta. Dybala è uscito al 26' per noie all'adduttore destro che gli faranno saltare l'Udinese e lo pongono quantomeno in serio dub. bio per giovedì. Abraham è finito ko per una lussazione alla spalla de stra che Mou ha definito simile a quello di Solbakken mentre Pellegrini andrà recuperato nel morale dopo l'errore dal dischetto sullo 0-0.