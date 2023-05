Dybala ci prova. Il City Park di Budapest sarà il meeting point dei tifosi della Roma

Ieri la Roma non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la Salernitana in campionato. I giallorossi, sono stati salvati da un gol di Matic nel secondo tempo, che, sugli sviluppi di una palla inattiva, ha fatto gonfiare la rete e riportato in corsa i giallorossi. Si complica ulteriormente la corsa alla Champions che, al momento, vede come unica via d’accesso quella che passa per la vittoria dell’Europa League. Alcune note positive, però, ci sono state. Tra queste il ritorno della difesa titolare composta da Smalling e Llorente. Lo spagnolo, infatti, che sembrava destinato ad aver concluso la stagione dopo l’infortunio muscolare contro l’Atalanta, è tornato in campo ieri ed è alla ricerca di un riscatto che sembra impossibile. Pesa molto la cifra a cui è fissato quest’ultimo: 18 milioni.