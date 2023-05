Fiorentina-Roma, biglietti per il settore ospiti in vendita dal 25 maggio

Sabato 27 maggio alle ore 18 la Roma di José Mourinho sfiderà all'Artemio Franchi la Fiorentina. Si tratterà dell'ultima gara prima della finale di Budapest contro il Siviglia, nonché dell'ultima trasferta di campionato di questa annata. Non mancherà, anche a Firenze, il sostegno del pubblico giallorosso che inciterà dal settore ospiti la squadra. I tagliandi potranno essere acquistati, esclusivamente dai possessori di fidelity card dell'AS ROMA, a partire dalle 15 del 23 maggio ed entro e non oltre le 19 del 26 maggio.