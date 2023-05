Budapest frena la Roma

Troppa Budapest nella testa e troppo Bayer Leverkusen nelle gambe. La Roma si traveste da squadra seria, ancora con l’obiettivo minimo da perseguire in campionato. Dybala sta ancora male e questo comincia a destare qualche preoccupazione di troppo; Smalling è appena recuperato e Wijnaldum non è ancora in condizione; cenni di ripresa da El Shaarawy e da Llorente. A Budapest - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - mancano otto giorni e la Roma è in apnea: pensa solo alla finale e questo lo fa capire ampiamente l’allenatore, schie- rando contro la Salernitana una formazione a dir poco sperimentale. Ed ecco che il pari non è affatto un risultato a sorpresa, anzi. Un pareggio che per poco non diventava una vittoria, grazie agli innesti nella ripresa. La formazione che José sceglie per il primo tempo è tremendamente fragile. Bove fa prima il centrale di difesa e poi si sposta a fare il terzino. In mezzo c’è il giovane Tahirovic che mostra i suoi limiti d’inesperienza, più Camara eterno pasticcione, davanti Belotti e Solbakken, che la vedono davvero poco.