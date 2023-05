Mourinho nero: “Dybala sta male. Il caso-Juve falsa il campionato”

Dybala, Pairetto e la Juventus, Pinto e la Champions. Mourinho tocca tanti temi sensibili a fine gara. Come un fiume in piena, come sua abitudine, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. "La botta presa a Bergamo da Dybala è stata tremenda, Paulo sta recuperando – aveva detto prima il g.m. Pinto – Non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di farlo riposare. L’obiettivo è portarlo nelle migliori condizioni possibili a Budapest". Poi tocca a Mou, con Paulo che anche ieri zoppicava salendo le scale: "Dybala sta male, non so neanche se lo avrò a disposizione tra dieci giorni. Se sono ottimista? No". Poi l’allenatore della Roma passa all’analisi del campionato, iniziando dal rigore con cui la Lazio ha vinto domenica a Udine. Senza che nessuno glielo chiedesse, José va diretto: "Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro", riferito all’arbitro della Dacia Arena. Quindi la penalizzazione della Juventus: "Mi dispiace per Allegri e per i ragazzi, che sono dei professionisti e pagano per errori dei dirigenti e della società. Ma questa penalizzazione è uno scherzo, nel senso che una sentenza che arriva a due giornate dalla fine compromette la regolarità del campionato. Lo avessimo saputo prima di Monza o Bologna forse avremmo avuto un approccio diverso a quelle gare". Infine il traguardo Champions, quasi sfumato dopo il pareggio di ieri sera. "Ma chi ha mai parlato di obiettivo-Champions? A me non piace vendere fumo". E a chi gli ricorda che ne aveva parlato il g.m. Pinto, Mou replica così: "Problema suo, non mio. Siamo amici, ma con opinioni diverse. Con un mercato da 7 milioni arrivare in Champions non sarebbe neanche un miracolo, ma vedere addirittura Gesù Cristo che fa una passeggiata al Vaticano".