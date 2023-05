Dybala, obiettivo Budapest. L’argentino a Trigoria nonostante il giorno di riposo

Nonostante il rompete le righe fino a giovedì concesso ieri da José Mourinho, quest'oggi Paulo Dybala si è presentato spontaneamente a Trigoria per svolgere un percorso di allenamento personalizzato ed effettuare le terapie alla caviglia, zona dove ultimamente si è ripresentato il dolore. L'argentino, che sarà al Centro Sportivo anche domani, quasi certamente non sarà in campo sabato nella sfida alla Fiorentina. L'obiettivo è quello di essere al meglio per l'attesa finale di Europa League di mercoledì 31 maggio contro il Siviglia. L'allenatore ieri in conferenza ha dichiarato: "Paulo sta male, non so come si sentirà tra dieci giorni, ma non sono ottimista", tuttavia solo il tempo saprà dirci se effettivamente l'argentino non sarà disponibile o se riuscirà ad esserci per il match di Budapest.