Roma, giovedì a Trigoria il “Media Day” in vista della finale di Budapest

Come da disposizioni UEFA, in vista della finale di Europa League di Budapest tra Roma e Siviglia in programma il prossimo 31 magggio, giovedì il club giallorosso accoglierà i cronisti per il "Media Day", una mattinata dedicata interamente alla stampa. Come già accaduto l'anno scorso per la finale di Tirana, a partire dalle 10-30 sarà consentito l'ingresso ai giornalisti ne Centro Sportivo di Trigoria dove si svolgerà la canonica seduta di allenamento. Alla fine della stessa toccherà ai tesserati rilasciare dichiarazioni e punti di vista non esclusivi in zona mista. Infine, la speciale giornata si concluderà alle 13 con la conferenza stampa di rito dell'allenatore José Mourinho.