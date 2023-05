Biglietti Budapest, i romanisti provano il ‘piano B’. Ma i voli schizzano alle stelle

Continua la caccia ai biglietti per la finale di Europa League, ma tra bagarini e voli introvabili (e super costosi) i tifosi della Roma sono costretti a svenarsi

Redazione

"Non chiedetemi biglietti per Budapest".Lo sfogo di Daniele De Rossi sui social è sintomo della caccia senza esclusione di colpi che i tifosi della Roma stanno vivendo per cercare di entrare alla Puskas Arena. I tagliandi per la finale tra i giallorossi e il Siviglia sono, neanche a dirlo, esauriti nella parte messa a disposizione della Roma: 15.500 biglietti polverizzati in poche ore, anzi minuti. E con richieste che superano quota 50mila, in tantissimi sono ancora alla ricerca di una soluzione. Terreno fertile per i bagarini online, che ne approfittano per 'offrire' tagliandi a più di mille euro l'uno. Una piaga che i tifosi della Roma hanno vissuto già lo scorso anno per la finale di Tirana, dove il giorno della partita sono continuate le trattative private con biglietti rivenduti a carissimo prezzo. Lo scenario è identico quest'anno e in queste ore tanti sostenitori giallorossi stanno addirittura acquistando i tagliandi messi a disposizione dal Siviglia. Questo perchè alla Puskas Arena non ci sono barriere tra tifoserie.

A partire da ieri, il club spagnolo ha cominciato anche a inviare i codici per l'acquisto dei biglietti a tutti gli abbonati e tesserati che si sono iscritti lo scorso fine settimana. A ieri il dato parlava di 4400 tagliandi staccati, che ovviamente in questi giorni cresceranno. Il Siviglia inoltre sta cercando di ottenere più posti sui voli charter, da offrire agli abbonati e ai soci che vogliono recarsi a Budapest. E ha fornito sul proprio sito una lista delle agenzie di viaggio 'convenzionate' con il club: "In questo modo qualsiasi socio pagante che acquisti un biglietto per un volo charter, potrà usufruire del bonus club di 200 euro sul prezzo del viaggio".

Roma-Budapest, nessun volo diretto e prezzi alle stelle: mille euro tra andata e ritorno — Le categorie di posti allo stadio di Budapest sono quattro e vanno da 150 a 40 euro, di sicuro lontanissimi dai prezzi che si trovano nei vari annunci su internet. Per la Roma questo e altro, ma il problema è che alle spese per un biglietto maggiorato si aggiungono ovviamente quelle di viaggio. Ad esempio in questo momento non esistono voli diretti per il ritorno il 1 giugno da Budapest nella capitale. Anche per l'andata il 31 maggio, giorno della finale, non ci sono voli diretti prima delle 22.25. E in ogni caso i prezzi sono schizzati a più di mille euro tra andata e ritorno. E per tornare a Roma il 1 giugno è obbligatorio almeno uno scalo, magari con la coincidenza che slitta al giorno successivo. Anche partendo il 30 di maggio dalla capitale la situazione è praticamente identica, se non peggiore. E anche chi decidesse di fare ritorno il 2 di giugno andrebbe incontro a 8-900 euro di biglietti aerei. L'opzione leggermente più economica sarebbe tornare sabato 3, magari partendo lunedì 29. Ma questo vorrebbe dire una settimana di ferie e ovviamente di alloggio e altro.

Gli alberghi a Budapest non sono particolarmente cari, ma di posti ne sono rimasti veramente pochissimi. Su Booking il 91% delle strutture è sold out per la notte del 31 maggio. E chi ora è a caccia di un tagliando per la finale, con i prezzi dei bagarini e degli aerei, associati ad alloggi e spese varie, rischia di dover sborsare quasi o più di duemila euro per due giorni. Chi invece volesse avventurarsi in macchina, tra andata e ritorno dovrebbe guidare per circa 24 ore - senza considerare le pause - con una spesa comunque di almeno 450 euro per il viaggio. Inevitabilmente diversi tifosi rischieranno di avere biglietti aerei e hotel prenotati già tempo fa a prezzi più abbordabili, ma ora sono a caccia di un ingresso alla Puskas Arena. In questo caso la 'soluzione' ce l'ha proprio Daniele De Rossi: "Fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti, ma non ve la prendete con me".