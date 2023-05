Smalling e Llorente: riecco la difesa titolare

Qualche buona notizia per Mourinho nonostante il pari interno contro la Salernitana, che più che un turno di campionato è sembrata un'amichevole, sia per scelte che per l'atmosfera particolare dell'Olimpico, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Il portoghese può sorridere soprattutto guardando al reparto difensivo, quello che nelle ultime settimane è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni. Nel match di ieri, però, si è rivisto titolare Chris Smalling, che ha ripreso il suo posto al centro del terzetto difensivo. Si poteva ipotizzare una gestione per l'inglese, che invece ha disputato l'intera gara, mostrando una buona condizione fisica dopo un mese di stop. Ora per l'ex Manchester si prospetta una gestione a Firenze per poi esserci, al massimo, per la finale. Ottime notizie anche da Llorente, che nel secondo tempo ha preso il posto di Ibanez, mettendo nelle gambe poco più di quarantacinque minuti. Lo spagnolo è tornato nelle rotazioni, e ora può insidiare la titolarità di Ibanez, visto che prima dell'infortunio si era preso il posto proprio ai danni del brasiliano. Come confermato da Mourinho nel post partita, non dovrebbero essere gravi le condizioni di Celik, che può essere protagonista a Budapest, mentre resta da valutare il problema muscolare di Leonardo Spinazzola.