Siviglia-Roma, il City Park di Budapest sarà il meeting point dei tifosi giallorossi

Il 31 maggio si gioca l'attesissima finale di Europa League. Anche Budapest si prepara ad accogliere i moltissimi tifosi di Roma e Siviglia che raggiungeranno la città per l'occasione. Il match è in programma per le 21, la Uefa ha reso note le posizioni dei meeting point delle due squadre. I tifosi della Roma si raduneranno al City Park, distante circa 2.5 chilometri a piedi dalla Puskas Arena. Per quanto riguarda gli spagnoli, invece, il luogo d'incontro è fissato al Kincsem Park, a sud-est dell'impianto, più o meno alla stessa distanza di quello giallorosso. In prossimità di entrambi i meeting point sono presenti fermate di metro e tram che permetteranno ai tifosi di raggiugnere agevolmente lo stadio.