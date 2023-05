Totti: “La finale? Non fatemi parlare. Bove, che emozione”

Ieri sera, mentre la Roma pareggiava in casa con la Salernitana, Francesco Totti scendeva in campo nei playoff della Serie A di calcio a 8. Senza spazio per altro: "Budapest? No no, non parlo, penso al Calcio a 8", ha risposto l'ex capitano giallorosso come riportato da 'La Repubblica'. Totti ha scherzato poi anche con il suo allenatore, Carlo Cancellieri:"Lui è il Mourinho del calciotto. Vincere non è mai semplice, anche qui. Fiducia al mister? Solo con le vittorie (ride, ndr)". Non solo, perché un pensiero lo storico numero 10 l'ha riservato anche a Bove, figlio di Roma e in gol con il Leverkusen:"È stata un'emozione. È bravo e duttile. Ha ragione Mou, con una famiglia che ti aiuta è tutto più facile".