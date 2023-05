De Rossi: “Non ho biglietti per Budapest. E ho dovuto rifiutare l’invito della Roma”

A otto giorni dalla finale di Europa League, ci sono migliaia di tifosi ancora a caccia di un biglietto. E capita anche che in tanti si rivolgano a qualche 'santo' in particolare. Uno di questi è Daniele De Rossi, che però con un post nelle stories di Instagram ha risposto a tutti quelli che gli hanno chiesto un aiuto: "Buongiorno a tutti... No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego. (Ah, se avete comprato il biglietto d'aereo e prenotato l'albergo, ma non avete quello per la partita, "sete stronzi du vorte", fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me). Il diploma a cui fa riferimento De Rossi è quello della figlia maggiore Gaia, che evidentemente viene al primo posto.