Due giornate di squalifica per Mourinho. Scaloni: “Una gioia avere qui Dybala”

Festeggiati i 29 anni de la Joya in Argentina. Stop per il Mondiale: ma le amichevoli della Roma in Giappone saranno visibili su Dazn

Redazione

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di campionato appena terminata. In casa Roma, da segnalare al squalifica di due giornate inflitte a José Mourinho. Lo Special One dunque sarà costretto a saltare le prime due giornate del nuovo anno contro Bologna in casa e Milan a San Siro. Ormai però il campionato si riaffaccerà a gennaio per dare spazio al Mondiale in Qatar. Oggi Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro albiceleste di Abu Dhabi. Il commissario tecnico ha parlato anche di Paulo Dybala: "Per noi è una gioia perché è un ragazzo che apprezziamo e che merita l'opportunità di giocare, soprattutto sapendo quanto sia difficile dopo un infortunio". Per l'occasione anche torta e candeline per il suo compleanno. Nel ritiro oggi la Joya ha ricevuto l'affetto dei compagni di squadra e dello staff tecnico per i suoi 29 anni compiuti oggi.

Belotti e Pellegrini: è ora di svegliarsi — "Sospensione del giudizio" è un modo giuridico per prendere tempo e valutare qualcuno quando è sotto accusa. Andrea Belotti è il protagonista del processo in questi giorni a Roma. Prestazioni opache che non hanno spostato nulla o quasi in questo inizio di stagione, un rigore sbagliato contro il Torino a due minuti dalla fine e un possibile rinnovo di contratto che, al momento, non si merita. L'attuale contratto sottoscritto con il club ha scadenza il 30 giugno. L'opzione di prolungamento per due stagioni è prevista allo scattare della 21esima presenza in maglia giallorossa in campionato. Manca poco al traguardo e il Mondiale arriva al momento giusto: sarà una lunga pausa utile al numero 11 della Roma per fare ordine mentale. Serve anche il migliore Lorenzo Pellegrini. Nella prima parte di stagione giallorossa è mancato il talento del numero 7, sia perché il suo rendimento è stato altalenante e anche per colpa degli infortuni muscolari che l'hanno un po' frenato.

Visibili su Dazn le amichevoli della Roma in Giappone — Dopo il periodo di vacanza e di "riflessione" concesso da Mourinho alla squadra, il 22 novembre la Roma partirà per la tournée in Giappone. I giallorossi affronteranno, in due amichevoli, il Nagoya Grampus (25 novembre alle 11:30 italiane) e lo Yokohama F. Marinos (il 28 novembre alla stessa ora). Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Dazn.

Martina Stella