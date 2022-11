Roma: da martedì in vendita il pack per le gare con Fiorentina, Empoli e Verona

Le partite si giocheranno all'Olimpico il 15 gennaio, il 4 febbraio e il 19 febbraio

Redazione

La Roma pensa già alle partite del 2023 e ai suoi tifosi. I giallorossi giocheranno tre gare di Serie A tra gennaio e febbraio contro Fiorentina, Empoli e Verona. La società metterà a disposizione il pack valido per queste sfide a partire da 59 euro. Ecco il comunicato del club.

"Appuntamento al 2023 con il calcio giocato, ma da subito c'è la possibilità di assicurarsi un pacchetto per 3 gare di Serie A tra gennaio e febbraio. Dalle 15:00 di martedì 15 novembre sarà possibile acquistare il pack valido per le partite casalinghe contro Fiorentina, Empoli e Hellas Verona, in programma – rispettivamente – il 15 gennaio, il 4 febbraio e il 19 febbraio. Si tratta di un’offerta vantaggiosa per i tifosi giallorossi, a partire da 59 euro, rispetto ai costi di un singolo biglietto. Oltre che con i metodi tradizionali di pagamento, si potrà acquistare anche tramite Klarna, il servizio che permette di pagare i biglietti in 3 rate senza interessi e commissioni (è possibile approfittarne per ogni partita della Roma).

RIDUZIONI — RIDOTTO UNDER 16 - La Riduzione Under 16 è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni; In fase d’acquisto, la riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina. L’acquisto di biglietti Under 16 è consentito esclusivamente insieme ad un pack a tariffa Intero e potranno essere acquistati biglietti Under 16 esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona

DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (89€), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30). Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore".