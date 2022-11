Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Mourinho

Lo Special One non sarà in panchina nelle prime due sfide del nuovo anno contro Bologna e Milan

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di campionato appena terminata. In casa Roma, da segnalare al squalifica di due giornate inflitte a José Mourinho "per aver al 44esimo del secondo tempo, entrando nel terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo". Lo Special One dunque sarà costretto a saltare le prime due giornate del nuovo anno contro Bologna in casa e Milan a San Siro.