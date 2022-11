Scaloni: “Mourinho e la Roma hanno gestito molto bene Dybala”

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro albiceleste di Abu Dhabi. Il commissario tecnico ha parlato anche di Paulo Dybala, recuperato in extremis per il Mondiale ormai alle porte: "Non ci sono stati tanti colloqui tra me e Dybala, ce n'è stato uno quando gli è capitato l'infortunio, gli ho detto quello che pensavo. In seguito l'evoluzione è stata favorevole e siamo stati tranquilli, la verità è che il suo club ha gestito molto bene la situazione, il suo allenatore è stato molto cauto e quando hanno potuto accelerare il processo è sceso in campo". Queste le prime parole di Scaloni che poi prosegue parlando della sua felicità nell'avere il talento giallorosso a disposizione: "Per noi è una gioia perché è un ragazzo che apprezziamo e che merita l'opportunità di giocare, soprattutto sapendo quanto sia difficile dopo un infortunio".