Roma, le amichevoli in Giappone saranno visibili su Dazn

Dopo il periodo di vacanza e di "riflessione" concesso da Mourinho alla squadra, il 22 novembre la Roma partirà per la tournée in Giappone. I giallorossi affronteranno, in due amichevoli, il Nagoya Grampus (25 novembre alle 11:30 italiane) e lo Yokohama F. Marinos (il 28 novembre alla stessa ora). Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Dazn.