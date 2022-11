Argentina, nel ritiro di Abu Dhabi festa di compleanno per Dybala

Torta e candeline per il suo compleanno. Nel ritiro dell'Argentina che si sta preparando per il Mondiale, Paulo Dybala ha ricevuto l'affetto dei compagni di squadra e dello staff tecnico per i suoi 29 anni compiuti oggi. "Unico desiderio" la didascalia alla foto postata da Paulo Dybala su Instagram, in riferimento, ovviamente, alla conquista della Coppa del Mondo.