De Rossi: “Mancini guarda tutti, da Zaniolo in giù”. Inter-Roma, arbitra Massa

Tutto pronto per la sfida di San Siro. Dybala domani nella capitale: è pronto per sabato. Cristante e Mourinho ospiti all'inaugurazione dello store Adidas di Via del Corso

Redazione

Nella giornata di ieri è partita allo stadio Olimpico la quinta edizione del Social Football Summit, un evento di due giorni dedicato all’innovazione nel mondo del calcio. Ieri il general manager giallorosso Tiago Pinto ha ricevuto il premio per il "miglior mercato" di questa stagione. Oggi l'ospite illustre è Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma ha commentato così il momento azzurro: "Questo gruppo, prima dei risultati, è rinato dalle proprie ceneri che erano anche le mie dopo Italia-Svezia. La sensazione è che si possa ripetere perché post-Europeo è cambiato davvero poco". Insieme all'ex centrocampista presente anche il Ct azzurro Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha parlato dei giovani presenti in Nazionale e delle sue scelte nelle ultime convocazioni: "La Nazionale dà delusioni ma anche grande soddisfazione, ha un palmares tra i migliori al mondo".

Ultimi dubbi prima di Inter-Roma

Mourinho e l'Inter hanno un rapporto eterno e speciale, ad oggi il tecnico non ha mai battuto i nerazzurri e contro Inzaghi è a tre sconfitte di fila. Inter-Roma sarà ancora una partita particolare e José, squalificato, guiderà i giallorossi nascosto in qualche corridoio del suo vecchio tempio. Ma basta risparmio energetico, ora lo Special Onepuò contare su una batteria (quasi) al 100%. E viaggiare con la linea verde verso San Siro non è affatto male per l'allenatore che per una volta può rinunciare a maledire le nazionali. Anzi. Ad oggi, infatti, il tecnico può schierare un undici in cui il solo Celik ha superato il quarto d’ora di gioco (nel suo caso 180’ con la Turchia) negli ultimi 12 giorni. I sospiri di sollievo più grandi arrivano ovviamente da Dybala e Abraham. L’Argentina ha deciso di lasciare in tribuna la Joya anche nella sfida vinta con la Giamaica. Rese note oggi le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Per la sfida in programma sabato alle 18, è stato scelto Massa della sezione di Imperia con Passeri e Costanzo come assistenti. Al Var ci sarà invece Mazzoleni mentre l'Avar sarà Longo.

Adidas: prove di matrimonio con la Roma

Prove di matrimonio tra la Roma e l'Adidas. La famosa azienda tedesca torna ad aprire un negozio nel cuore della città, in attesa di legarsi ufficialmente ai colori giallorossi dopo 29 anni dalle ultime magliette prodotte per la Roma. Questa mattina il centrocampista giallorosso Bryan Cristante, di ritorno dalla Nazionale, ha presenziato all’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132. Nelle ultime ore la visita anche dell'allenatore, José Mourinho. A partire dalla prossima stagione Adidas diventerà il nuovo sponsor tecnico, con l’accordo che è in via di definizione.

Martina Stella