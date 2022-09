José e l’Inter: basta amarezze

José Mourinho e l' Inter hanno un rapporto eterno e speciale, ad oggi il tecnico non ha mai battuto i nerazzurri e contro Inzaghi è a tre sconfitte di fila. Inter-Roma , riporta Il Messaggero, sarà ancora una partita particolare e José, squalificato, guiderà i giallorossi nascosto in qualche corridoio del suo vecchio tempio. Contro la sua ex squadra e Inzaghi ha perso, e pure male, tre volte su tre. La quarta sarebbe dura da digerire, visto che non è abituato a una serie così lunga di sconfitte contro un collega: prima di incontrare Inzaghi si era fermato a due di fila con Nagelsmann, Pioli, Heynckes e Del Bosque.

Lo scorso anno la Roma ha rimediato solo cadute rovinose, senza mai esser stata in partita: alle due sconfitte di campionato va aggiunta quella di Coppa Italia. Tre partite strane con la squadra giallorossa in difficoltà fin dall'inizio e nella prima all'Olimpico l'Inter era 3-0 dopo 39 minuti. Non è andato bene neanche il tentativo in Coppa Italia, quando Mourinho accusò la squadra di mancanza di carattere. Infine, nel ritorno in campionato a San Siro ancora un tris per l'Inter e a nulla è servita la rete nel finale di Mkhitaryan. Questa volta la Roma si presenta a Milano con una formazione più dotata tecnicamente, più esperta e più adeguata da un punto di vista caratteriale.