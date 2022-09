Dybala, luci e vendette a San Siro. E a Milano segnò il primo gol fuori casa

Paulo Dybala contro l’Inter. Ci sono tanti motivi per non desiderare di vedere nient’altro sabato sera. Uno scontro che assume mille significati dopo la telenovela estiva e un amore che di fatto non è mai nato. Oggi i cuori per la Joya sono solo giallorossi e sperano di battere a San Siro dove l’argentino ha lasciato rimpianti e anche ricordi poco gradevoli ai tempi della Juve. Il film di Dybala a Milano, infatti, è ricco di colpi di scena. Proprio sotto le luci cantate da Vecchioni è arrivato il primo gol in trasferta in serie A per Paulo. Era il 2 novembre del 2014 e il Palermo dei miracoli espugnò San Siro per 0-2 contro il Milan con una magia di Dybala e la rete di Zapata. L’ultimo a Milano è arrivato lo scorso anno su un rigore pesantissimo al minuto 89’ che è valso il pareggio contro l’Inter che era andata in vantaggio con Dzeko.