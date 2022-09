Ranking FIFA, l’Italia sale al sesto posto dopo le due vittorie in Nations League

La finestra delle gare internazionali è stata positiva per l’Italia. Gli azzurri, grazie ai due successi contro l'Inghilterra e l'Ungheria, hanno vinto il proprio girone di Nations League, conquistando un posto alle Final Four della competizione. Le due vittorie, riporta calcioefinanza.it, hanno prodotto un effetto anche nel ranking FIFA, dove la Nazionale di Roberto Mancini ha guadagnato punti rispetto all’ultimo aggiornamento di giugno, risalendo così al sesto posto in graduatoria a quota 1726. L'Italia ha riscavalcato la Spagna, che nelle due gare disputate ha incassato una sconfitta con la Svizzera e la vittoria decisiva con il Portogallo, riuscendo a qualificarsi comunque per le Final Four. Di seguito la classifica della top 10.