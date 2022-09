Inter-Roma, arbitra Massa. Al Var Mazzoleni

L'AIA tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Per Inter-Roma, in programma sabato 1 ottobre alle 18, è stato scelto Massa della sezione di Imperia con Passeri e Costanzo come assistenti. Al Var invece ci sarà invece Mazzoleni mentre l'Avar sarà Longo. Per il ruolo di quarto uomo è stato scelto Ghersini. L'ultimo incrocio tra Massa e la Roma risale al 5 marzo del 2022 in occasione del successo casalingo contro l'Atalanta. Ed è anche l'ultimo successo giallorosso in 3 anni. Nel complesso con il fischietto di Imperia, i giallorossi hanno ottenuto 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 23 precedenti.