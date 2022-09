Adidas, Cristante all’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso

Prove di matrimonio tra la Roma e l'Adidas. La famosa azienda tedesca torna ad aprire un negozio nel cuore della città, in attesa di legarsi ufficialmente ai colori giallorossi dopo 29 anni dalle ultime magliette prodotte per la Roma. Questa mattina è atteso il centrocampista giallorosso Bryan Cristante, di ritorno dalla Nazionale, per l’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132. Domani l'ospite d'onore dovrebbe essere l'allenatore José Mourinho. A partire dalla prossima stagione Adidas diventerà il nuovo sponsor tecnico, con l’accordo che è in via di definizione.