Pinto, è arrivato il premio come miglior ds 2022

Tiago Pinto ha ricevuto il premio come dirigente che ha condotto il miglior mercato in Italia, che gli è stato consegnato dal Social Football Summit presso il Chiostro del Bramante. Le giallorosse Andressa e Landstrom sono state premiate rispettivamente come miglior giocatrice femminile e come leader nella responsabilità sociale. Questa mattina, riferisce Il Messaggero, Bryan Cristante sarà ospite all’inaugurazione del nuovo store dell'Adidas in via del Corso, mentre domani tra gli ospiti d’onore dovrebbe esserci anche Mourinho. Infine, il Psg sarebbe pronto a ridiscutere il contratto di Wijnaldum e a gennaio potrebbero esserci evoluzioni.